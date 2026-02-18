ريال مدريد يهزم بنفيكا ويقترب من التأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال

حقق فريق ريال مدريد فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على حساب مضيفه بنفيكا بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء على ملعب دا لوش، ضمن ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا موسم 2025–2026.

اتسم الشوط الأول بالإثارة والندية بين الفريقين، حيث تبادل الطرفان الهجمات وهددا المرميين في أكثر من مناسبة، إلا أن اللمسة الأخيرة غابت لينتهي النصف الأول من المواجهة بالتعادل السلبي.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، كثّف ريال مدريد ضغطه الهجومي بحثًا عن هدف التقدم، وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة 50، عندما أطلق البرازيلي فينيسيوس جونيور تسديدة قوية من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء، سكنت الشباك معلنة هدف التقدم للميرنجي.

وعقب الهدف واحتفاله أمام جماهير بنفيكا، تعرّض فينيسيوس لواقعة عنصرية، ليتوجه بالشكوى إلى حكم المباراة، الذي طبّق على الفور البروتوكول المعتمد لمكافحة العنصرية في الملاعب. وبناءً على الإجراءات الرسمية، توقفت المباراة مؤقتًا لعدة دقائق وسط أجواء متوترة، وتوجّه اللاعب إلى مقاعد البدلاء وجلس منفردًا.

وأشارت المعلومات إلى أن لاعب بنفيكا جيانلوكا بريستياني وضع يده على فمه قبل أن يوجه كلمات نحو فينيسيوس عقب احتفاله بالهدف.

واستؤنف اللقاء بعد ذلك، وفرض ريال مدريد سيطرته على مجريات اللعب في وسط الملعب، بينما حاول الفريق البرتغالي العودة وتسجيل هدف التعادل، إلا أن محاولاته لم تُكلل بالنجاح.

لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد بهدف دون رد في موقعة الذهاب، ليقترب خطوة مهمة من التأهل إلى ثمن النهائي، قبل مواجهة الإياب المرتقبة على ملعب سانتياجو برنابيو.