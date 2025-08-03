تامر حسني وبهاء سلطان وتامر عاشور ورامي صبري في حفل واحد بمسقط أغسطس الجاري

يستعد كل من تامر حسني وبهاء سلطان وتامر عاشور ورامي صبري للاجتماع سويًا في حفل رباعي بالعاصمة العمانية مسقط، يوم 15 أغسطس الجاري، على خشبة مسرح مدينة العرفان.

وذكرت الجهة المنظمة أن هذا الحفل يُعد الأول من نوعه على خشبة مسرح في سلطنة عمان، ولأول مرة يجتمع هؤلاء المطربون سويًا، ومن المقرر أن يقود الفرق الموسيقية المايسترو هاني فرحات، وسوف يرافق الحفل فرقة استعراضية ستقدم عرضًا استعراضيًا مبهرًا.

يُذكر أن تامر حسني قد طرح منتصف يوليو الماضي أحدث ألبوماته الغنائية "لينا معاد"، والذي حقق مشاهدات مرتفعة عبر يوتيوب، خصوصًا أغنية "الذوق العالي" التي جمعته لأول مرة بالكينج محمد منير.

كما طرح الآخرون عددًا من الأغاني والألبومات التي حققت نجاحًا كبيرًا منذ بداية موسم الصيف الحالي.