إيرلندا تدعو إلى وقف التصعيد وإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة

دعا وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني، اليوم السبت، إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة وحماية المدنيين هناك.



وقال كوفيني، في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تدعو إيرلندا إلى وقف التصعيد وحماية المدنيين، وهو التزام بموجب القانون الدولي، أنا قلق بشكل خاص بشأن تأثير ذلك على الأطفال"، وفقا لوكالة الأنباء الفسطينية "معا".



وأضاف: "نشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد في غزة ومحيطها وتأثير الضربات الإسرائيلية على المدنيين".



وبدأ التوتر الحالي، الاثنين الماضي، عقب اعتقال إسرائيل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بسّام السعدي في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.



وأعلنت إسرائيل، الثلاثاء الماضي، عن مجموعة من الإجراءات ضد قطاع غزة، كإغلاق المعابر التي تربطها مع القطاع، خشية من رد حركة الجهاد على اعتقال السعدي، كما فرضت قيودا على تحركات المستوطنين الإسرائيليين في محيط غزة.