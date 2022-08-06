الصحة الفلسطينية: 12 شهيدا و84 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أمس الجمعة إلى 12 شهيدا و84 مصابا بجراح مختلفة.



وأكدت وزارة الصحة في أحداث إحصائية لها استشهاد 12 مواطنا بينهم طفلة (5 أعوام) وسيدة وإصابة 84 مواطنًا بجراح مختلفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "صفا".



ونفذت طائرات الاحتلال عشرات الغارات في مناطق متفرقة من قطاع غزة طالت شقق سكنية ومنازل ومراصد للمقاومة وأراض زراعية.



وأغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، على منزلين في وسط وجنوب القطاع ما أدى لتدميرهما بالكامل، وذلك في اليوم الثاني من العدوان.