إصابة 5 إسرائيليين خلال ركضهم للملاجئ هربا من صواريخ المقاومة الفلسطينية

أعلنت منظمة طبية تابعة لإسرائيل، تُدعى "نجمة داود الحمراء"، إصابة 5 إسرائيليين 4 منهم بجروح طفيفة خلال ركضهم للملاجئ وآخر أُصيب بالذعر جراء إطلاق صواريخ أطلقتها المقاومة الفلسطينية، ردا على العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال.

وأطلقت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، رشقات كثيفة من الصواريخ باتجاه تل أبيب ومستوطنات غلاف غزة وعسقلان وأسدود على بعد 40 كيلومترا شمال قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس، إنها أطلقت أكثر من 100 صاروخ باتجاه تل أبيب ومدن المركز والغلاف في إطار ردها الأوليّ على جريمة اغتيال القائد الكبير "تيسير الجعبري" وإخوانه الشهداء في إحدى غارات العدوان الإسرائيلي.

واغتالت قوات الاحتلال، مساء الجمعة، تيسير الجعبري القيادي البارز في حركة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وأطلق جيش الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، في عملية أسماها "الفجر الصادق"، وزعم أنها موجهة فقط ضد مواقع وشخصيات قيادية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي، فيما تُظهر الفيديوهات لعمليات القصف أن أهدافا مدنية يتم استهدافها في العدوان.

وحتى كتابة هذه السطور، بلغ عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة، عشرة ضحايا بينهم طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات، وإصابة 55 آخرين، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في قطاع غزة.

في السياق، أعلنت وزارة الخارجية، إجراء مصر اتصالات مكثفة لاحتواء الوضع في غزة، وقال بيان صادر عن الوزارة، مساء الجمعة: "تُجري جمهورية مصر العربية اتصالات مكثفة على مدار الساعة بُغية احتواء الوضع في غزة والعمل على التهدئة والحفاظ على الأرواح والممتلكات".