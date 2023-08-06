ارتفع احتياطى النقد الأجنبى لمصر بقيمة 71.7 مليون دولار خلال شهر يوليو الماضى ليصل إلى 34.878 مليار دولار، مقابل 34.806 مليار دولار بنهاية يونيو 2023.



وكان صافى الاحتياطيات الأجنبية لمصر قد ارتفع بنحو 147 مليون دولار خلال شهر يونيو الماضى.



ومنذ سبتمبر الماضى، بدأ احتياطى النقد الأجنبى فى الزيادة التدريجية لترتفع الاحتياطيات الرسمية بنحو 1.72 مليار دولار.



ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.