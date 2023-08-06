استكمال دورة الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية بمراكز الشباب في ديرمواس بالمنيا

قال مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إنه تم اليوم الأحد استكمال فعاليات دورة الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية في كرة القدم الخماسي، وذلك انطلاقا من اهتمام وزارة الشباب والرياضة، بالشباب وحثهم على ممارسة الألعاب الرياضية الفردية والجماعية على حد سواء.

وذكر عكاشة، أن فعاليات الدورة تأتي في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة، مديرية الشباب والرياضة، إدارة الرياضة بالمديرية قسم الرياضة بإدارة شباب ديرمواس.

ويشارك في دورة الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية 5 مراكز شباب، هي: ديرمواس، بني حرام، الحاج قنديل، بني سالم، الحسابية، وتقام المباريات على ملاعب مركز شباب ديرمواس.

وأقيمت اليوم مباراة بين فريقي مركز شباب مدينة ديرمواس، الحاج قنديل، وانتهت بفوز مركز شباب مدينة ديرمواس على مركز شباب الحاج قنديل بخمسة أهداف مقابل لا شيء، وأقيمت المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم.

وتم تنفيذ الدورة تحت إشراف قسم الرياضة بإدارة شباب ديرمواس، حيث حدد قسم الرياضة الملاعب المرشحة لتنفيذ الدورة وعمل جدول المباريات، وتم التنفيذ بحضور الكابتن صبحي أحمد عبدالظاهر رئيس قسم الرياضة بالإدارة، والكابتن محمد أحمد محمد رئيس قسم الهيئات الرياضية، مشرفي النشاط بمركزي الشباب.

وقال وكيل وزارة الشباب، إن ذلك يأتي فى إطار توجيهات وزير الشباب والرياضة، إشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة، ومتابعة وتنفيذ إدارة الرياضة بالمديرية بقيادة الدكتور ضياء عيسى، وإدارة شباب ديرمواس بقيادة عبد الرحمن فوزي العربي، مدير الإدارة.