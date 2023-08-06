محافظة بني سويف تبدأ تطبيق العمل يوم الأحد من المنزل بنظام «الأون لاين»

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بدء سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بعمل الموظفين من المنزل "أون لاين"، يوم الأحد، من كل أسبوع خلال شهر أغسطس الجاري، ضمن خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء بدواوين عموم المصالح والجهات الحكومية، والذي بدأ سريانه اعتباراً من اليوم 6 أغسطس 2023.

وتفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، إدارات ومكاتب ديوان عام المحافظة؛ للاطمئنان على انتظام العمل بالإدارات المسُتثناة من القرار، حيث تم تجميع العاملين في عدد من تلك الإدارات داخل إدارة واحدة ترشيداً للاستهلاك، والتي تستلزم طبيعة العمل بها التواجد، بجانب التأكد من غلق عدد من الإدارات والمكاتب المدرجة في القرار.

كما تابع الوضع بدواوين عموم الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، والمجالس القروية؛ للاطمئنان على تفعيل القرار، من خلال السماح بتواجد العاملين بالإدارات التي تتعامل مع الخدمات الجماهيرية، وغلق خلافها من الإدارات التي تقرر أن بعمل موظفوها "أون لاين" من المنزل في هذا اليوم.

وأشار السكرتير العام المساعد، إلى توجيهات المحافظ بالمتابعة المستمرة لتفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكل المباني والمنشآت الحكومية، خلال ساعات العمل الرسمية، وضبط أجهزة التكييف بحيث لا تقل عن 25 درجة، والالتزام بغلق الإنارة الداخلية للمبانِ عقب انتهاء المواعيد، واستمرار تنفيذ تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة بالشكل الأمثل، وبحسب النسبة المقررة، مع مراعاة عدم التأثير على الأمن والسلامة العامة للمواطنين، وفصل الإنارة عن لوحات الإعلانات المضيئة، وتخفيض إنارة لوحات واجهات المحلات، وإصلاح وصيانة المولدات، وتوفير ديزل أو مولد بالمنشآت الحيوية لاستخدامه حال انقطاع الخدمة.