شرطية إسرائيلية تتعرض لعملية طعن في مدينة القدس

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أفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة شرطية إسرائيلية بجروح خطيرة، جراء تعرضها لعملية طعن جنوب مدينة القدس.

وأشارت صحيفة «إسرائيل اليوم»، صباح الثلاثاء، إلى أن الشرطية تعرضت لعملية الطعن عند حاجز النفق جنوب القدس المحتلة.

من جهتها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بتحييد منفذ عملية طعن قرب حاجز النفق.

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مقدسيين من بلدة الجيب ومخيم قلنديا بمحافظة القدس.

وأفاد شهود عيان لوكالة «وفا»، بأن جيش الاحتلال اعتقل الجريح حسني أبو دية من بلدة في بلدة الجيب، ومحمود اللوزي من مخيم قلنديا شمال القدس، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.