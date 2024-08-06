محافظ الغربية ووزراء التضامن والعمل يفتتحون مدرسة حنون الثانوية للبنات بزفتى

افتتح اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني، والدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير عضو التحالف مدرسة حنون الثانوية للبنات بقرية حنون بمركز زفتى بالغربية، إحدى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد .

ويأتي افتتاح مدرسة حنون الثانوية للبنات بحنون استكمالا للنجاحات المتتالية والتعاون البناء بين صناع الخير وبنك QNB لدعم ملف التعليم بشكل عام تنفيذا لاستراتيجية عمل صناع الخير في قطاع التعليم وإيمانا من البنك بأهمية وحيوية التعليم، وتماشيا مع توجهات الدولة المصرية في دعم المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء الجمهورية وبخاصة في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتفقد الحضور مدرسة حنون الثانوية للبنات، مشيدين بما تم من أعمال تطوير ورفع كفاءة للمدرسة، وما قامت به مؤسسة صناع الخير للتنمية وبنك QNB، حيث يؤكد هذا الدور المهم الذي يلعبه المجتمع المدني والقطاع المصرفي في أعمال التنمية باعتبارهما من الشركاء الأساسيين في عملية التنمية التي تشهدها الدولة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن المجتمع المدني المصري لعب دورًا مهمًا في بناء النظام التعليمي في مصر وساهم على مدار أكثر من 100 عام في بناء المدارس، وما نشهده اليوم هو استكمال لتلك المسيرة الرائعة لمؤسسات المجتمع الأهلي بمصر.



وأكد اللواء اشرف الجندي، محافظ الغربية، أهمية العمل يدًا واحدةً، بالتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتوفير احتياجات المواطن وتحقيق طموحاته، قائلا: "أننا جئنا جميعا للعمل على خدمة المواطن تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود والعمل على تحسين مستوى المعيشة وجودة الخدمات المقدمة لأبناء هذه المحافظة العريقة.



وأشاد بالمستوى المتميز للمدرسة لتقديم تعليم متميز لأبنائنا الطلاب، مشيرا إلى أن المحافظة حريصة على النهوض والارتقاء ورفع كفاءة المنظومة التعليمية والحفاظ على صدارتها بين المحافظات، لافتا إلى أن التعليم هو السبيل الأمثل نحو تقدم الشعوب ورفعتها.

وأكد أن المدرسة تم تطويرها على أعلى مستوى من أجل أبنائنا الطلاب ومزودة بكل الإمكانيات التعليمية لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا و دعم خطة التطوير في قطاع التعليم.

وأضاف المحافظ أن زفتى انضمت إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم! Gnlc لعام 2024 ضمن 64 مدينة من 35 دولة مختلفة على مستوى العالم، وذلك تقديرا للجهود المتميزة في أن يكون التعلم مدى الحياة حقيقة وواقع للجميع.

وأعرب محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـبنكQNB، عن تقديره لهذا التعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية ودورها الهام في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، تماشيا مع برامج البنك في مجال المسؤولية المجتمعية وإيماناً منه بأهمية الاستثمار في الانسان ودعم ثقافة التميز والابتكار.

ومن جانبه أكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس امناء مؤسسة صناع الخير عضو مجلس امناء التحالف الوطنى سفير المبادرة الرئاسية حياة كرمية، أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة مدرسة حنون الثانوية للبنات شملت ترميم وتجديد الفصول الدراسية والمعامل والمكاتب الإدارية والمكتبة والمصلى وتنفيذ ملعب خماسي، فضلا عن تجديد شامل لاعمال السباكة والسيراميك بالإضافة إلى تجديد وصلات الكهرباء وتجديد دهانات مقاعد الطلاب بالفصول، وكذلك تطوير ملعب وسور المدرسة وان صناع الخير بادرت منذ انطلاقها بتطوير قطاع التعليم لاسيما فئة الطلاب.

ولفت إلى أهمية مواصلة التعاون المشترك مع بنك QNB الذي اشتملت المرحلة الأولى منه على توزيع 570 منحة دراسية لطلاب الجامعات التكنولوجية المتفوقين ضمن مبادرة تكافؤ، بما يدعم سوق العمل لاحقا بأفضل المهارات.