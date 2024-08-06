الحكومة الألمانية تسعى لمخرج من دوامة التصعيد في الشرق الأوسط

تواصل الحكومة الألمانية الدفاع عن قضية خفض التصعيد في الصراع في الشرق الأوسط، مع تزايد عدد المواطنين الألمان المسجلين على قائمة الاستعداد للأزمات في لبنان.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في برلين يوم الاثنين إن 2100 شخص سجلوا الآن في القائمة بزيادة 800 شخص عن العدد الذي كان عليه الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، من غير المعروف عدد الأشخاص المدرجين في القائمة الذين سافروا الآن خارج البلاد نتيجة للتحذير العاجل الذي أصدرته ألمانيا.

وقال المتحدث إن السؤال الآن هو "ما إذا كان بإمكاننا إيجاد مخرج من دوامة التصعيد".

وقد اندلعت تلك الدوامة بسبب الهجوم الإسرائيلي المميت على عضوين رفيعي المستوى في حماس وحزب الله.

وأكد المتحدث أن الحكومة الألمانية تعتبر مقتل هنية "غير مفيد" في ضوء المحادثات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن مقابل الأسرى.

في غضون ذلك، يستعد الجيش الألماني لعملية واسعة النطاق لإجلاء المواطنين الألمان من لبنان بسبب التصعيد العسكري المخيف في منطقة الشرق الأوسط ، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ومن أجل القيام بذلك، يتم الاحتفاظ بطائرة نقل (إيه 400 إم) وجنود جاهزين في القاعدة الجوية في فونستورف في ولاية سكسونيا السفلى والتي يمكن أن تقلع في وقت قصير، وفقا للمعلومات التي حصلت عليها (د.ب.أ).

والاستعدادات جارية أيضا للبحرية. ويمكن أن تشمل البعثة في المقام الأول الألمان الذين بقوا في لبنان على الرغم من النداءات المتكررة للمغادرة.

وذكرت مجلة شبيجل أن طائرة نقل (إيه 400 إم) يمكنها نقل الألمان في بيروت بعد بضع ساعات من وقت الطيران وإنزالهم في جزيرة قبرص القريبة ثم الطيران مرة أخرى في اتجاه بيروت.

كما أن الفرقاطة هامبورج، التي تتجه إلى عملية في البحر الأحمر، قد يعاد نشرها لاحقا لإمكانية القيام بعملية إجلاء بحري.