السويس تعلن قطع المياه عن بعض المناطق بحي الجناين

قالت محافظة السويس، إنه نظرا لحدوث كسر بخط المياه قطر 300 مم إسبستوس تغذية منطقة الجناين (منطقة معبر أبوترك بالطريق الخدمات لقرية عامر طريق المعاهدة) الأمر الذي يلزم بالقطع والحفر في الأسفلت للصيانة والإصلاح، ويلزم أيضا قطع المياه عن منطقة قرية عامر والبطراوي ومنطقة 46 في حي الجناين.

وأكدت المحافظة، في تنويه نشر على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ضعف المياه عن منطقة المدينة الصناعية القديمة والجديدة، ويستمر قطع المياه لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 11 ظهرا اليوم الثلاثاء حتى 4 مساء اليوم.

وناشدت المحافظة، المواطنين من سكان المناطق تدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة؛ لحين عودة ضخ المياه مرة أخرى بعد انتهاء أعمال الصيانة والإصلاح.