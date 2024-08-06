سموتريتش: على إسرائيل ألا ترد على خطاب نصر الله بل تغتاله

قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، إن "على إسرائيل ألا ترد على نصر الله بل أن تغتاله"، في إشارة إلى خطاب الأمين العام لحزب الله في تأبين القيادي بالجماعة فؤاد شكر.

وفي وقت سابق من اليوم، قال نصر الله، إن إيران وحزب الله وجماعة الحوثيي في اليمن، جمعيهم معنيون بالرد على إسرائيل بعد اغتيالها شكر، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، وقصف الحديدة في اليمن، مشيرا إلى أن حالة الانتظار الحالية في إسرائيل هي جزء من العقاب، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية

وأكد نصر الله، في ثاني ظهور له بعد اغتيال شكر، أن الردّ على إسرائيل قادم من إيران وحزب الله واليمن، وأن القدرة على الرد موجودة، لكن التنفيذ سيتم بتأنٍّ وروية وشجاعة، مشيرا إلى أن إسرائيل خائفة من الرد، وتستنجد بالولايات المتحدة.

وأضاف أنه ليس مطلوبا من إيران وسوريا الدخول في القتال، بل المطلوب منهما هو دعم المقاومة عسكريا وماديا ومعنويا، مجددا التأكيد على أن رد حزب الله على اغتيال شكر آت لا محالة سواء بشكل منفرد أو مشترك مع المحور المقاومة، مؤكدا أنهم قادرون على تدمير المصانع في شمال إسرائيل خلال ساعة أو نصف ساعة.



