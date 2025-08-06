أرسنال يسقط أمام فياريال بثلاثية ويواصل نتائجه المتذبذبة استعدادا للموسم الجديد

تلقى فريق أرسنال الإنجليزي خسارة مفاجئة أمام ضيفه فياريال الإسباني بنتيجة 3-2، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "الإمارات" بالعاصمة لندن، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد من الدوريات الأوروبية.

وجاءت الهزيمة بعد عودة أرسنال من جولته الآسيوية في سنغافورة وهونج كونج، حيث ظهر الفريق بعيدًا عن مستواه المعتاد، مما أثار قلق جماهيره قبل انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح فياريال التسجيل مبكرًا عن طريق نيكولا بيبي، لاعب أرسنال السابق، في الدقيقة 16، وأضاف كارل إيتونج الهدف الثاني في الدقيقة 33، وسرعان ما قلص أرسنال الفارق بهدف أول عن طريق نروجارد في الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 2-1.

وفي الشوط الثاني، واصل فياريال تفوقه الهجومي، وسجل أرنو دانجوما الهدف الثالث في الدقيقة 68، قبل أن يسجل مارتن أوديجارد هدف تقليص الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 76، لتنتهي المباراة بخسارة "المدفعجية" بثلاثة أهداف مقابل اثنين.

وتعد هذه المواجهة هي الرابعة لأرسنال خلال فترة الإعداد الصيفي، والأولى أمام نادٍ إسباني منذ فوزه التاريخي على برشلونة 5-3 في يوليو 2023، ضمن جولته الأمريكية التي احتضنها ملعب "سوفي ستاديوم" في لوس أنجلوس.

وتأتي خسارة اليوم لتعمّق مخاوف الجماهير، خاصة أنها جاءت بعد الهزيمة الأخيرة أمام الغريم توتنهام بهدف دون رد في هونج كونج، ضمن الجولة الآسيوية.

وكان أرسنال قد خاض 3 مباريات ودية هذا الصيف أمام ميلان، نيوكاسل، وتوتنهام، ضمن برنامجه التحضيري، ويستعد لاختتام استعداداته يوم السبت المقبل بمواجهة أتلتيك بيلباو على ملعب "الإمارات" في إطار بطولة كأس الإمارات.

ويبدأ الفريق اللندني مشواره الرسمي في الموسم الجديد يوم الأحد 17 أغسطس، عندما يحل ضيفًا على مانشستر يونايتد في قمة مرتقبة على ملعب "أولد ترافورد".