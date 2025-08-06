وزير عراقي: اليوم أو غدا تستأنف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي

أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، الأربعاء، استئناف تصدير الخام عبر ميناء جيهان التركي اليوم أو غدا الخميس.

جاء ذلك في تصريح أدلى به خلال زيارته إلى محافظة كركوك، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

وقال: "سيبدأ تصدير النفط عبر ميناء جيهان اليوم أو غدا. وبعد الاتفاق مع حكومة إقليم كردستان (شمال العراق)، سنصدر مبدئيا 80 ألف برميل نفط يوميا".

وفي 25 مارس 2023، توقف تدفق النفط من العراق إلى ميناء جيهان، عقب قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس بشأن صادرات النفط بين تركيا والعراق.

يذكر أن خط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا تم تشغيله وفقا للاتفاقية والبروتوكولات ذات الصلة المبرمة في 1973، والمجددة عام 2010.

وبات هذا الخط رمزا للروابط في مجال الطاقة بين البلدين، لكن الظروف الإقليمية المتغيرة، وأسواق الطاقة المتطورة، وتوقعات البلدين المتزايدة، حدَّت من قدرة الاتفاقية على تلبية الاحتياجات الحالية، واستلزمت أيضا ترتيبات تجارية وقانونية وهيكلية جديدة.