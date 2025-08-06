وزير الخارجية اللبناني لحزب الله: قرار حصر السلاح حاسم ونهائي

شدد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، الأربعاء، على أن قرار الحكومة بشأن حصر السلاح حاسم ونهائي.

وأكد رجي، عبر منصة إكس، على أنه لا عودة إلى الوراء في هذا القرار.

وتابع أن قرار الحكومة التاريخي في قضية حصرية السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام جاء أولاً تلبيةً لتطلعات الشعب اللبناني.

بدوره، رأى حزب القوات اللبنانية، أن قرار الحكومة بشأن حصر السلاح تاريخي.

كما أكد بيان للدائرة الإعلامية في الحزب أن"القرار التاريخي الذي اتّخذه مجلس الوزراء، أمس، وجب اتخاذه منذ 35 عاما لولا الانقلاب على "وثيقة الوفاق الوطني" التي نصت حرفيا على "بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية"، وفقا لوكالة الإعلام اللبنانية.

جاء هذا رداً على بيان حزب الله الذي أعلن فيه أن قرار الحكومة اللبنانية تكليف الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيده قبل نهاية العام، مضيفا أنها ارتكبت خطيئة كبرى.

وتابع في بيان، اليوم الأربعاء، أن قرارات حكومة نواف سلام جاءت نتيجة لإملاءات المبعوث الأمريكي توم براك، بحسب تعبيره.