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تبرعت إندونيسيا بـ3.5 مليون دولار إلى برنامج الأغذية العالمي لتوفير الغذاء إلى 200 ألف تلميذ أفغاني، بهدف تحسين سوء التغذية والتعليم والانتظام في المدرسة.

وأعلن البرنامج اليوم الأربعاء أنه حصل على مساهمة بقيمة 3.5 مليون دولار من إندونيسيا لدعم مبادرات التغذية المدرسية في أفغانستان، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم.

وطبقا لبيان صادر عن البرنامج على منصة التواصل الاجتماعي، إكس فإن التمويل سيوفر الغذاء لحوالي 200 ألف طالب وطالبة بالمدارس الابتدائية -من الفتيان والفتيات- لمدة 3 أشهر.

وقالت رينا سيتياواتي، مديرة التعاون الإنمائي الدولي بوزارة الشئون الخارجية الإندونيسية، إن المساهمة ستضمن حصول التلاميذ بمختلف أنحاء أفغانستان على التغذية التي يحتاجونها لمستقبل أكثر إشراقا.