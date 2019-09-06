وزير داخلية النمسا يؤكد زيادة جهود مراقبة الحدود للقضاء على الهجرة غير الشرعية

أكد وزير الداخلية النمساوي فولفانج بشورن، زيادة جهود مراقبة الحدود وتكثيف الجهود الأمنية للقضاء على الهجرة غير الشرعية إلى البلاد.

وقال بيان لوزارة الداخلية النمساوية اليوم الجمعة إن وزير الداخلية شدد على تكثيف الجهود الأمنية خلال جولة قام بها في مدينة سالزبورج ، حيث تفقد الأوضاع الأمنية والتقى القيادات الشرطية في المدينة.

وأضاف البيان أن الوزير بيشورن نوه بضرورة زيادة التعاون والتنسيق الأمني بين كاف المدن والمقاطعات النمساوية ، لافتًا إلى أنه من المهم تبادل الأفكار مع القيادات الأمنية في الولايات الفيدرالية.

وشدد البيان على أن الشرطة تواجه العديد من التحديات الحالية والمستقبلية في الدولة للحفاظ على الأمن ومواجهة تداعيات تدفق اللاجئين واستمرار الهجرة غير الشرعية إلى البلاد بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب والتطرف والتصدي للتيارات الراديكالية.

وقال البيان إن وزير الداخلية شدد على أنه سوف يحافظ على وجود اتصال شخصي مع ضباط الشرطة حتى يمكن الحصول على صورة واقعية عن المخاوف والمشاكل اليومية ومناقشة الحلول معهم، لافتًا إلى ضرورة إعطاء اهتمام أكبر لتأمين المنطقة الحدودية مع ألمانيا.