الرئيس الأسرائيلي يدعو إلى تعزيز الشراكة الإسرائيلية الألمانية

دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج إلى تعميق الشراكة بين ألمانيا وإسرائيل.

وفي الوقت نفسه، أكد هرتسوج في خطابه أمام البرلمان الألماني (بوندستاج) اليوم الثلاثاء، أنه يجب الحفاظ على ذكرى الجرائم الألمانية إبان الحكم النازي، وقال: "الأمة اليهودية هي أمة الذكرى"، مضيفا أن هذا جزء من هويتهم، مطالبا النواب بالوقوف والصلاة معا لإحياء ذكرى ستة ملايين قتيل يهودي.

وقالت رئيسة البرلمان الألماني بيربل باس: "معاداة السامية ليست مجرد مشكلة من الماضي فقط. ليست مجرد مشكلة للآخرين المتطرفين. معاداة السامية بيننا في وسط مجتمعنا"، مضيفة أنه لا ينبغني أن يكون هنا غض طرف أو تسامح يُساء فهمه. ووعدت باس بالمضي قدما نحو خطط إنشاء منظمة شبابية ألمانية-إسرائيلية.

وفي ختام زيارته الرسمية، يعتزم هيرتسوج زيارة النصب التذكاري لمعسكر الاعتقالات النازي "بيرجن-بيلزن" برفقة نظيره الألماني فرانك-فالتر شتاينماير.