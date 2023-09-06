مقتل أكثر من 50 رجل أمن على أيدي إرهابيين في بوركينا فاسو

قتل أكثر من 50 من أفراد قوات الأمن على أيدي إرهابيين مشتبه بهم في دولة بوركينا فاسو الواقعة في غرب أفريقيا، وفقا لأرقام حكومية.

وقتل 17 جنديا و36 متطوعا شبه عسكري يوم الاثنين خلال هجوم في شمال البلاد الذي يسيطر عليه إسلاميون بالقرب من الحدود مع مالي والنيجر، وأصيب حوالي 30 آخرين، حسبما ذكر الجيش الثلاثاء.

وقالت قوات الأمن إنها قتلت "العشرات" من مقاتلي "العدو".

ويوم السبت فقط، أبلغ الجيش عن مقتل أكثر من 100 "إرهابي" مشتبه بهم.

وفي بوركينا فاسو، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 21 مليون نسمة، كما هو الحال في الدولتين المجاورتين مالي والنيجر، تنشط جماعات مسلحة، وقد أقسم بعضها على الولاء لتنظيم داعش أو القاعدة.

وحاولت الحكومة العسكرية بقيادة الجنرال إبراهيم تراوري، التي وصلت إلى السلطة بعد انقلابين في خريف عام 2022، صد الجهاديين دون جدوى.

وهناك أكثر من مليوني شخص نازحون داخل البلاد.

وتسيطر الجماعات الإرهابية الآن على ما يقدر بنصف أراضي البلاد.