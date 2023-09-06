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البنك المركزي الصيني يضخ 26 مليار يوان في النظام المصرفي

البنك المركزي الصيني
البنك المركزي الصيني
بكين - د ب أ
نشر في: الأربعاء 6 سبتمبر 2023 - 9:23 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 سبتمبر 2023 - 9:23 ص

زاد بنك الشعب (المركزي) الصيني، كميات السيولة النقدية التي ضخها في النظام المصرفي لليوم الثالث على التوالي.

وذكر البنك أنه ضخ اليوم 26 مليار يوان (3.61 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام بفائدة قدرها 1.8%، بعد أن ضخ أمس 14 مليار يوان (1.95 مليار دولار) وأول أمس 12 مليار يوان (نحو 1.67 مليار دولار) بفائدة قدرها 1.8%.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الحكومية عن البنك المركزي القول، إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على السيولة النقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.


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