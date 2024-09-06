اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية 2023/2024

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها "العلمي – الأدبي" وثانوية معاهد فلسطين، للعام الدراسي 2023/2024 ميلادية.

وأوضح بيان أصدره الدكتور محمد الضويني أن نسبة النجاح للقسم الأدبي في الدور الثاني بلغت 69.48%، بينما بلغت نسبة النجاح للقسم العلمي في الدور الثاني 64.21%، بنسبة نجاح عامة للدور الثاني للقسمين 67.52%. بينما بلغت نسبة النجاح في ثانوية معاهد فلسطين للدور الثاني 100%.

وتقدم وكيل الأزهر بالتهنئة لكل الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم التوفيق في المرحلة الجامعية، كما تقدم بالشكر لكل المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، في دوريها الأول والثاني.

من جانبه، أكد الشيخ أيمن عبد الغني أن عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني بالقسمين العلمي والأدبي بلغ 52,793 طالبًا وطالبة، حضر منهم 52,760 طالبًا وطالبة، نجح منهم 35,622 طالبًا وطالبة، بينما تقدم لامتحانات الدور الثاني في معاهد فلسطين 4 طلاب ونجحوا جميعًا.