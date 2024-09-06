منتخب مصر يتقدم على كاب فيردي بثنائية في الشوط الأول

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أنهى منتخب مصر الشوط الأول متقدماً على نظيره كاب فيردي بهدفين دون رد، في المباراة المقامة حاليا على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

وسجل رامي ربيعة هدف التقدم لمنتخبنا الوطني في الدقيقة 24 من ضربة رأسية، بعد تمريرة مساعدة من زميله أحمد سيد زيزو.

قبل أن يضيف عمر مرموش الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني في شباك كاب فيردي، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع خلال أحداث الشوط الأول.

وشهد الشوط الأول سيطرة من لاعبي منتخب مصر في معظم الفترات، ولكن تألق حارس كاب فيردي حرم الفراعنة من إضافة الهدف الثاني.

وهدد محمود تريزيجيه مرمى كاب فيردي بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ولكن الكرة مرت بجوار مرمى الحارس برونو فايلا.

كما باغت عمر مرموش الحارس فايلا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن تمن الحارس من التصدى لها ببراعة.

وتلقى حمدي فتحي لاعب منتخبنا الوطني، بطاقة صفراء في الدقيقة 16، بعد تدخل قوى مع مهاجم كاب فيردي.