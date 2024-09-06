سقوط 4 تجار مخدرات بحوزتهم مواد بـ5 ملايين جنيه خلال حملات بكفر الشيخ وقنا

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ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على 4 تجار مخدرات بحوزتهم مواد بـ5 ملايين جنيه خلال حملات بكفر الشيخ وقنا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتجار عدد من العناصر الإجرامية بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق مديريتي أمن كفر الشيخ وقنا.

وتم ضبط 3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية" بدائرة مركزى شرطة "البرلس - سيدى سالم" وبحوزتهم (49,5 كيلو حشيش).

وفي قنا ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة قنا وبحوزته (5 كيلو حشيش، كمية لمخدر الآيس "الشابو"، فرد محلى وعدد من الطلقات) .

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمخدر المضبوط بقصد الاتجار.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 5 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.