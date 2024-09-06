افتتاح 4 معارض أهلا مدارس في البحيرة بتخفيضات تصل إلى 30%

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار فتح المعارض في جميع مدن ومراكز المحافظة لتوفير المستلزمات والمنتجات بأسعار مخفضة.

وأشارت إلى أن الأيام القادمة ستشهد افتتاح معارض مماثلة في جميع أنحاء المحافظة.

وقد تم افتتاح معرض "أهلاً مدارس" في مركز رشيد، بجوار سوق السمك الجديد، بالإضافة إلى معرض أمام الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم حمادة، وآخر بمدينة بدر، ليصل إجمالي عدد المعارض التي تم افتتاحها بالمحافظة إلى أربعة، بعد أن افتتحت محافظ البحيرة معرض دمنهور.

تهدف معارض "أهلاً مدارس"، التي تنظمها المحافظة بالتنسيق مع وزارة التموين والوحدات المحلية، إلى توفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 30%.

وتشارك في هذه المعارض كبرى الشركات والعارضين لتوفير جميع المستلزمات من ملابس وأحذية وشنط مدرسية وملابس مدرسية وكشاكيل وكراسات وأقلام وكل ما يلزم من أدوات بأسعار مخفضة.

وأشادت ثناء أحمد، موظفة، بجهود المعارض في خفض الأسعار الخاصة بملابس المدارس، مشيرة إلى أن الأسعار في هذه المعارض أرخص من المحلات التي تضع أسعاراً مرتفعة تفوق قدرة أولياء الأمور.

وقال محمد سعد من كفر الدوار إن المعارض تشارك فيها شركات خاصة متعددة منتشرة في البحيرة، وتبيع الملابس وجميع المستلزمات الدراسية بسعر الجملة، مما يساهم في إقبال متزايد من المواطنين على هذه المعارض.