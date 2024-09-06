محافظ القليوبية يوجه بتحويل منطقة أتريب الأثرية لمزار سياحي

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وجه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، خلال تفقده لمنطقه آثار أتريب؛ بتحويلها إلى مزار سياحي ووضعها ضمن أجندة البرامج السياحية بالشكل الذي يتناسب مع الحفاظ على تلك الآثار.

وترجع المنطقة لعصر الأسرة 26 ويوجد بها المقبرة الأثرية بأتريب والحمامات اليونانية الرومانية بمنطقة أتريب بمدينة بنها،

ووجه المحافظ بإزالة نباتات الحلفا وتسوية الأرضيات بها مع استبدالها بمسطحات خضراء وأعمال تجميل كما يتم إنشاء سور كريتال بديل للسور الخرساني.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد منطقة تل اليهودية بكفر الشوبك بمركز ومدينة شبين القناطر، حيث يقع المخزن المتحفي إلى الجنوب الشرقي من مدينة شبين القناطر بحوالي ثلاثة كيلو مترات تقريبا ويعتبر أهم وأكبر موقع أثرى بمحافظة القليوبية والتي تعود إلى عصور تاريخيّة.

وتفقد المحافظ مخزن الدكتور عبد الحليم نور الدين، موجها باستغلال بعضا من القطع الأثرية لوضعها بميدان مميز بمدينه بنها عاصمة محافظة القليوبية ووضع بعض من القطع الاخرى بمنطقه اتريب والتي سيتم تحويلها لمزار سياحي يليق باسم محافظة القليوبية.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة تسعى لوضع خطة لاستغلال المقومات السياحية للمحافظة التي تذخر بها المحافظة وتمثل جميع العصور وخاصة القناطر التي تمتلك مقومات كبيرة لتكون من أهم المنتجعات السياحية في قلب القاهرة الكبرى.