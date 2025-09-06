أعلنت هيئة أسطول الصمود العالمي، السبت، تأجيل موعد الإبحار من تونس رسميا نحو غزة إلى الأربعاء المقبل، بدلا من غد الأحد، لأسباب تقنية ولوجستية.

جاء ذلك في بيان تلاه أحد أعضاء الهيئة عبر مقطع مصور على حساب "أسطول الصمود" بمنصة شركة "فيسبوك" الأمريكية.

وقال البيان إن التأجيل جاء "نظرا لعدة أسباب أولها هو تأخر وصول الأسطول من إسبانيا، وثانيها هو الأحوال الجوية وحالة البحر، وأسباب أخرى لوجستية مرتبطة بحالة السفن".

وأضاف أن "سفن أسطول الصمود ستنطلق من تونس رسميا يوم الأربعاء 10 سبتمبر من ميناء سيدي بوسعيد، بتونس العاصمة وذلك بالتنسيق مع بقية مكونات أسطول الصمود".

وأشار البيان، إلى أن الفعاليات الرسمية والشعبية لتوديع سفن الأسطول ستكون "الأربعاء المقبل أيضا، بينما فعاليات استقبال السفن الإسبانية تبقى قائمة غدا الأحد، لمن يرغب في المشاركة والحضور من التونسيين والتونسيات".

ونهاية أغسطس المنصرم، انطلقت نحو 20 سفينة ضمن أسطول الصمود العالمي من ميناء برشلونة الإسباني، تبعتها قافلة أخرى فجر الاثنين الماضي، من ميناء جنوة شمال غربي إيطاليا.

وكان من المنتظر أن تلتقي هذه السفن بقافلة ثالثة ستنطلق من تونس الأحد، لكنها تأجلت إلى الأربعاء المقبل، قبل أن تواصل رحلتها باتجاه غزة خلال الأيام المقبلة، بهدف محاولة كسر الحصار الإسرائيلي.

ويتكون الأسطول من اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية.

وفي 22 أغسطس الماضي، أعلن مؤشر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي "آي بي سي" تفشي المجاعة في محافظة غزة شمالي القطاع، محذرا من توسعها إلى مناطق أخرى جراء استمرار الحصار الإسرائيلي.

وتفرض إسرائيل منذ مارس الماضي، حصارا مطبقا على الفلسطينيين بالقطاع، حيث أغلقت المعابر، ولم تسمح إلا بكميات شحيحة جدا من المساعدات لا تتناسب مع احتياجات القطاع، وقامت بتوزيعها عبر مؤسسات "مشبوهة" لا تتبع للأمم المتحدة، وأطلقت النار على منتظري المساعدات وأوقعت آلافا منهم بين قتيل وجريح.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت 64 ألفا و368 شهيدا، و162 ألفا و367 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 382 فلسطينيا، بينهم 135 طفلا.