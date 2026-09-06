وزير الصحة يتابع خطط التطوير والإنشاء لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الثانية

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عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط التطوير والإنشاء لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الثانية التي تضم كفر الشيخ وشمال سيناء ودمياط ومطروح والمنيا.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول استعراضاً مفصلاً لنسب الإنجاز والتنفيذ على أرض الواقع في المحافظات الخمس خلال العام المالي الجاري، كما ناقش الخطط والمخصصات المالية المستقبلية حيث اطلع الوزير على حجم التدفقات المالية المتوقع إنفاقها خلال الربع الثاني والثالث والرابع من العام الجاري لضمان استمرارية العمل وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

ووجه الوزير بضرورة العمل الفوري على تذليل كل التحديات والمعوقات التي قد تواجه سير العمل وخاصة ما يتعلق بإسنادات الأراضي المخصصة لإقامة المنشآت الصحية الجديدة.

حضر الاجتماع الدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية والدكتور محمد رمضان رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي والدكتورة رشا شرقاوي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية والدكتورة نهلة تعيلب مدير عام المتابعة والتقييم بالإدارة الاستراتيجية، والمهندسة مي اسماعيل، مدير عام الإدارة العامة لتنسيق ومتابعه المشروعات.