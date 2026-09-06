قال مدحت وهبة، المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن المحور العلاجي يعد من أهم ركائز عمل الصندوق، لافتا إلى أن مراكز "العزيمة" التابعة للصندوق تضاهي المراكز العالمية وتعمل وفق المعايير الدولية، ولا تقتصر خدماتها على سحب المخدر فقط، ولكن أيضا تشمل الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي والتمكين الاقتصادي.

ولفت خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "من ماسبيرو" إلى تدريب المتعافين داخل ورش متخصصة على حرف يطلبها سوق العمل، ومساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة لدعم إعادة دمجهم في المجتمع والحد من الانتكاسة.

وكشف عن افتتاح "أقسام متخصصة للعلاج الإلزامي" للمريض الرافض للعلاج، ولكن من يقرر الحجز الإلزامي الطبيب الذي يقيم الحالة، مضيفا: "لا يوجد قانونيا ما يسمح لنا بحجز مريض إلا إذا كان يمثل خطرا على نفسه أو المجتمع، فيما يتعلق بالحجز الإلزامي".

ونوه أن الخط الساخن 16023 يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتلقي الاتصالات وتحويل الحالات لأقرب مركز علاجي بالمجان وفي سرية تامة، مؤكدا أن التجربة المصرية لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان أصبحت من التجارب الرائدة على مستوى المنطقة وتنقل تجربتها للدول الشقيقة.

وأضاف أن مصر اختيرت ضمن سبع تجارب رائدة على مستوى العالم في مؤتمر الأمم المتحدة بفيينا في مارس الماضي، موضحا أن عدد المراكز العلاجية قفز من 12 مركزا في 7 محافظات عام 2014 ليصل حاليا إلى 35 مركزا في 20 محافظة.

وشدد أن ليس كل مريض إدمان يحتاج إلى الحجز الداخلي، موضحا أن الصندوق يقدم خدمات علاجية لأكثر من 160 ألف مريض سنويا.