قال المهندس محمد البستاني، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري ورئيس جمعية المطورين العقاريين، إن هناك حالات "كثيرة جدًا" ترصدها "لجنة فض المنازعات" بالجمعية، معربا عن شعوره بـ "الحزن الشديد" جراء ما يفعله بعض المطورين العقاريين بالعملاء.

وأضاف خلال برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" أن ظهور الأزمة بكثافة يرجع إلى التوسع الكبير في التطوير العقاري مقارنة بما كان عليه الوضع قبل 20 عاما، لافتا إلى أن الرقعة المعمورة في مصر اتسعت خلال الـ 12 عاما الماضية من 7% إلى 14% مع بناء المدن الجديدة.

ولفت إلى أن النشاط العقاري في الماضي كان ينحصر في قيام أفراد ببناء عمارات تضم 10 أو 20 شقة، موضحا أن تضاعف حجم السوق أدى إلى بدء المشكلات في الظهور.

وأكد أن هناك عدة أسباب للأزمة، أولها "عدم وجود قانون يحكم المطور العقاري"، مؤكدا أن العقود تكاد تكون من طرف واحد.

وأوضح أن المشتري يذهب للشركات الكبرى ليوقع على العقد ويتسلمه بعد شهر دون أن يتاح له حق مناقشة بنوده إطلاقا، إلا في حالات نادرة لشركات تتعامل بأمان واحترام.

ولفت إلى أن السبب الثاني للأزمة يعود إلى بحث العملاء عن السعر بدلا من البحث عن الأمان وسابقة الخبرة، موضحا أن المواطن ينساق وراء إعلانات قد تكون لشركات ناشئة لا تمتلك أي خبرة، في حين يجب أن يكون معيار السعر تاليا لمعيار الأمان.

وفي وقت سابق، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة بدأت حصر جميع مشروعات التطوير العقاري المتعثرة، تمهيدا لدراسة حالة كل مشروع ووضع الحل الملائم لاستكمال تنفيذه، في ظل شكاوى بعض المشترين من تأخر تسليم الوحدات المتعاقد عليها.

وأكد أن حالات التعثر الحقيقي بين المطورين العقاريين محدودة و "لا تتجاوز أصابع اليدين"، مقارنة بأعداد الشركات والمشروعات العاملة في السوق المصري.