مرشد جولة السيسي وشي بالمتحف الكبير: الرئيس الصيني سأل هل استورد المصري القديم أحجار آثاره؟

قال المرشد السياحي عباس سيد، الذي رافق الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج داخل المتحف المصري الكبير، إن الرئيس الصيني تساءل خلال الجولة عن مصدر الأحجار التي استخدمها المصري القديم، وما إذا كانت محلية أم مستوردة.

وأضاف خلال تصريحات على برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن الرئيس الصيني سأل أيضًا عن دلالة الحجر في الحضارة المصرية القديمة، وما يحمله من معانٍ تتجاوز استخدامه في البناء والنحت.

وأشار إلى أن الرئيس الصيني علّق على ما شاهده خلال الجولة قائلًا: «الدولة القوية تكون قوتها المادية موجودة، ولكن وراءها قوة معنوية وإنسانية».

وأوضح سيد أنه أجاب عن تساؤلات الرئيس الصيني مؤكدًا أن الأحجار التي شاهدها خلال الجولة «مصرية خالصة بنسبة 100%»، وأن الحضارة المصرية القديمة اعتمدت على الحجر باعتباره سجلًا يحفظ التاريخ وسيرة المصري القديم وثقافته وأفكاره ومعتقداته.

وأضاف أن الحجر في الحضارة المصرية حمل رسالة تتعلق بالخلود وحفظ التاريخ عبر آلاف السنين، وهو ما يظهر في المعابد والتماثيل والنقوش المعروضة داخل المتحف.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي أشار خلال الشرح إلى النقوش الموجودة على واجهة المتحف المصري الكبير، والتي تحمل أسماء عدد من ملوك مصر القديمة في صورة خراطيش ملكية.

وكان الرئيس السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي قد اصطحبا الرئيس الصيني وقرينته بنج لي يوان، في 2 سبتمبر الجاري، خلال جولة رسمية داخل المتحف المصري الكبير.

وبحسب رئاسة الجمهورية، شملت الجولة الدرج العظيم وبانوراما الأهرامات وقاعة كنوز الملك توت عنخ آمون، وتخللها شرح باللغتين العربية والصينية عن أبرز القطع المعروضة.

وأعرب الرئيس الصيني خلال الجولة عن إعجابه بالحضارة المصرية وإسهامها في المسيرة الإنسانية، مشيدًا بالمتحف المصري الكبير باعتباره صرحًا ثقافيًا عالميًا يليق بعظمة الحضارة المصرية.