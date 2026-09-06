مقتل شخصين وفقدان 10 جراء انهيار طيني في الصين

أسفر انهيار طيني عن مقتل شخصين وفقدان 10 آخرين في شرق الصين وإلحاق أضرار بـ12 منزلا في أعقاب أيام من الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار ساوديل الاستوائي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الأحد.

وضرب الانهيار الطيني جزءا من قرية في مقاطعة سويتشوان في إقليم جيانجشي في الساعات الأولى من صباح السبت، مما دفع عمال الإنقاذ للإسراع إلى الموقع ونقل السكان إلى مكان أكثر أمنا لمنع المزيد من المخاطر، حسبما قالت السلطات في بيان. وأضافت أنه تم انتشال جثة شخص واحد، بينما تم انتشال شخصين آخرين أحياء وفي حالة جيدة.

وذكر تلفزيون الصين المركزي أن رجال الإنقاذ عثروا صباح اليوم الأحد على جثة شخص واحد من بين المفقودين، وعثر على جثته بين أنقاض منازل منهارة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن إعصار ساوديل ضرب اليابسة مرتين في إقليم تشجيانج في 28 أغسطس وضرب اليابسة مرة ثالثة كعاصفة استوائية في إقليم فوجيان يوم الخميس الماضي. وكلا الإقليمين يجاوران إقليم جيانجشي.

وفي إقليم فوجيان، ذكرت السلطات المحلية أمس الأول الجمعة أن العديد من السكان مازالوا مفقودين بعد أيام من هطول أمطار غزيرة، طبقا لما ذكرته وكالة شينخوا. ولم يتضح العدد المحدد، لكن انهار أكثر من 100 منزل في بلدة هواتينج في مدينة بوتيتان. كما أشارت الوكالة إلى أن سدا انهار بعد ظهر الخميس، مما أدى إلى غمر القرى وحصار السكان.

وتابعت شينخوا أنه تم إجلاء حوالي 600 ألف من السكان من المناطق الخطيرة في إقليم فوجيان حتى ليل الجمعة.