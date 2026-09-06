اختتام المحادثات بين بوتين وواشنطن فيما يتوجه مبعوثا ترامب إلى كييف

قال يوري أوشاكوف، مستشار السياسة الخارجية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم السبت إن المحادثات في موسكو بين بوتين والمفاوضين الأمريكيين بشأن الحرب في أوكرانيا كانت "بناءة".

وأضاف أوشاكوف أن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، التقيا ببوتين على مدى أكثر من ثلاث ساعات.

وقال أوشاكوف إن المحادثات كانت بناءة وجوهرية، دون الخوض في المزيد من التفاصيل. وأوضح أن المبعوثين ناقشا موقف واشنطن وسيعرضان وجهات نظر بوتين على القادة الأوكرانيين خلال المحادثات في كييف.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن المفاوضين الأمريكيين جلبوا معهم مقترحات جديدة، دون تقديم أي تفاصيل.

وقبل المحادثات، قال بوتين إن المناقشات ستكون مليئة بالتحديات وإنه سيشرح الوضع في الحرب من منظوره. كما نقل أطيب تحياته إلى ترامب وأشاد بالتزامه بإنهاء الحرب الأوكرانية.

وقال بوتين أيضا إن ويتكوف وكوشنر كسبا ثقة موسكو. وقال بوتين: "بالنسبة لنا، العمل معهما مريح".

وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام لتمكين الزيارة إلى كييف

ومن المقرر أن يسافر ويتكوف وصهر ترامب بعد ذلك إلى كييف، حيث من المقرر أن يستقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرجلين اليوم الأحد.

ووافق بوتين وزيلينسكي على تعليق الهجمات على عاصمتي بعضهما البعض لتمكين مفاوضي واشنطن من الزيارة. وقد زار الرجلان روسيا عدة مرات لإجراء محادثات، لكنهما لم يزورا كييف قط.

وقال بوتين إن روسيا تبذل كل ما في وسعها لضمان رحلتهما الآمنة.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا ستمتنع عن شن ضربات على موسكو لمدة ثلاثة أيام وتتوقع من روسيا أن تفعل الشيء نفسه بالنسبة لكييف.

الأطراف المتحاربة تسعى إلى التصعيد

وكانت موسكو وكييف متشككتين بشأن المحاولات الرامية إلى إنهاء الحرب، التي دخلت الآن عامها الخامس.

وقال المتحدث باسم الكرملين بيسكوف يوم الجمعة إن الشروط اللازمة لإنهاء الحرب لم تستوف بعد.

كما قال كيريلو بودانوف، مدير مكتب زيلينسكي، إنه لا يتوقع انتهاء القتال قبل ربيع عام 2027. وتوقع شن المزيد من الغارات الجوية الاستراتيجية الروسية على أوكرانيا خلال فصل الشتاء، بحسب ما قاله لصحيفة نيويورك تايمز.