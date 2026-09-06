إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين وقلقيلية بالضفة الغربية

أصيب فلسطينيان، بينهما طفل، فجر اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي جنين وقلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن مسنًا فلسطينيا (50 عاماً)، أصيب فجر اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الجبريات بمدينة جنين.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه تتعامل مع إصابة الرجل بالرصاص الحي في اليد والرجل، ونقل على أثرها إلى المستشفى.. كما أصيب طفل، فجر اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة قلقيلية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه تتعامل مع إصابة طفل بالرصاص الحي في الفخذ، وتقل على أثرها إلى المستشفى.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 9 فلسطينيين من بلدة عقابا شمال طوباس، واحتجزت آخرين، خلال اقتحامها البلدة، حيث حولت أحد المنازل قيد الإنشاء إلى مركز للتحقيق الميداني مع الشبان في البلدة.

وفي طوباس، قررت مديرية التربية والتعليم تأجيل دوام المدارس في بلدة عقابا، بسبب استمرار اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للبلدة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 10 فلسطينيين واحتجزت آخرين.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت، فجر اليوم، بلدة عقابا شمال طوباس، بقوات كبيرة انتشرت في عدة مناطق، وداهمت عدداً من منازل الفلسطينيين، كما استولت على مركبة خاصة.