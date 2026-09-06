باكستان تعلن مقتل 21 إرهابيا في عمليات أمنية الشهر الجاري

أعلنت السلطات في باكستان اليوم الأحد، مقتل 21 إرهابيا على الأقل خلال عمليات أمنية متعددة في إقليم "خيبر بختونخوا" في الفترة ما بين 3 إلى 5 من سبتمبر الجاري.

وأوضح مكتب العلاقات العامة المشترك لقوات الأمن أنه تم القضاء على 10 إرهابيين آخرين في مواجهة على الحدود مع أفغانستان في 31 من أغسطس الماضي، وذلك حسبما ذكرت قناة "سما تي في" الباكستانية.

يذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، والتي يقع معظمها في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".