مقتل 11 شخصا وإصابة 7 آخرين في انفجار ناقلة وقود غرب إيران

ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن ناقلة وقود انفجرت في غرب إيران، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 7 آخرين.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "ارنا" في وقت متأخر من أمس السبت أن الناقلة اصطدمت بسيارات أخرى قبل أن تشتعل بها النار بالقرب من مركز شرطة مرور قريب من مدينة سنندج الكردية، على بعد حوالي 400 كيلومتر(248 ميلا) غرب العاصمة، طهران. وتحدث التقرير عن خلل في نظام الفرامل.

وتم نقل المصابين إلى المستشفيات.

وفي عام 2018، أسفر حادث سير مماثل بين ناقلة وقود وحافلة ركاب بين المدن بالقرب من مدينة سنندج، عن مقتل 15 شخصا وإصابة 4 آخرين.

يشار إلى أن حوادث الطرق والمرور تسفر سنويا عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص في إيران. ويلقي خبراء باللوم في ارتفاع معدل الوفيات إلى المركبات غير الآمنة وعدم الالتزام بقواعد المرور وعدم وجود خدمات طوارئ كافية.