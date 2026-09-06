المدفعية الإسرائيلية تقصف ريف القنيطرة الأوسط في جنوب سوريا

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قصفت المدفعية الإسرائيلية، اليوم الأحد، ريف القنيطرة الأوسط في جنوب سوريا.

وذكرت "الإخبارية" السورية اليوم أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت محيط قرية الصمدانية الشرقية بقذيفة مدفعية في ريف القنيطرة الأوسط".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجمات بسبع قذائف مدفعية على بلدة الرفيد بريف القنيطرة، بعد عمليات توغل وتفتيش نفذتها قواته مساء أمس السبت.

وأفاد "تلفزيون سوريا" بأن "جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدف الأطراف الجنوبية لبلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي بسبع قذائف مدفعية، تلاها إطلاق نار من تلة الجلع في الجولان المحتل باتجاه الأراضي الزراعية"، مشيرا إلى أن "دورية أخرى للاحتلال توغلت في قرية أم الباطنة في ريف القنيطرة الأوسط".

ولفت إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي، أطلق النار فوق منازل بالحي الغربي من قرية معرية بريف درعا الغربي".

وكان مركز "سجل" الحقوقي وثق 267 "انتهاكاً" ارتكبتها القوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية خلال شهر أغسطس الماضي، لترتفع الحصيلة منذ مطلع عام 2026 إلى 1752 "انتهاكاً".