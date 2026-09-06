مقتل 3 في حريق متعمد محتمل بمحل حلويات في وسط اليابان

تم العثور على جثتي شخصين، كما توفي شخص آخر في وقت لاحق بالمستشفى، إثر اندلاع حريق في محل لبيع الحلويات بمقاطعة جيفو في وسط اليابان ليلة أمس السبت، بحسب ما أعلنته الشرطة، مضيفة أنها تحقق في الحادث بوصفه حالة يشتبه في أنها جريمة قتل وحرق متعمد.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الأحد، عن الشرطة القول، إنه عند حوالي الساعة التاسعة من مساء أمس السبت، أبلغ أحد سكان مبنى واقع في منطقة موتوسو عن وقوع حادث طعن، وقيام شخص ما بسكب بنزين في المكان.

ووقع الحادث خارج ساعات العمل.

وبينما تم العثور على جثتي شخصين في مكان الحادث، تم نقل صاحبة المحل، 66 عاما، ورجلين إلى المستشفى. وأعلن لاحقا عن وفاة أحد الرجلين، 70 عاما، بحسب الشرطة.

ويقع المحل في مبنى من طابقين يضم أيضا مسكنا.

واندلع الحريق عندما كانت صاحبة المحل تستضيف تجمعا مع 10 من معارفها داخل المبنى. وتشتبه الشرطة في أن الجاني كان أحد الحاضرين.