شكاوى السياح في كوريا الجنوبية تسجل رقما قياسيا وسط ازدهار قطاع السفر

أظهرت بيانات منظمة السياحة الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أن شكاوى السياح في كوريا الجنوبية سجلت رقما قياسيا هذا العام، حيث تراوحت المشاكل بين القيادة المتهورة لسيارات الأجرة وفرض أسعار زائدة في مراكز التسوق.

ووفقا للبيانات، تم تقديم ما مجموعه 1753 شكوى على مستوى البلاد بين شهري يناير ويوليو من العام الجاري، وهو ما يتجاوز بالفعل العدد المسجل العام الماضي بأكمله البالغ 1744 حالة، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأدى تزايد عدد الشكاوى إلى تزايد المطالبات بأن تتخذ كوريا الجنوبية تدابير لتحسين الخدمات السياحية، لا سيما أن الزوار الأجانب اشتكوا من عدة مشاكل خلال الأحداث الكبرى، مثل حفلات فرقة "بي تي إس".

ووفقا للبيانات، انخفض العدد الإجمالي للشكاوى المقدمة من الزوار الأجانب خلال جائحة كوفيد-19، لكنه ارتفع باطراد منذ عام 2023 وبلغ 1744 شكوى في العام الماضي، وقد تجاوز الرقم المسجل لهذا العام بالفعل الإجمالي السنوي لعام 2025 خلال 7 أشهر فقط.

وحسب المنطقة، سجلت سول أكبر عدد من الشكاوى (665 شكوى)، تليها مدينة "بوسان" الواقعة في الجنوب الشرقي (594 شكوى)، ثم "إنتشون" (176 شكوى)، وجزيرة "جيجو" السياحية في الجنوب (155 شكوى).

وشهدت "بوسان"، التي جذبت نحو 110 آلاف زائر لحضور حفلات جولة "بي تي إس" العالمية في يونيو الماضي، ارتفاعا في عدد الشكاوى بأكثر من الضعف مقارنة بـ 239 حالة تم الإبلاغ عنها طوال العام الماضي.

وكانت الشكاوى الأكثر شيوعا بين السياح تتعلق بأماكن الإقامة، حيث بلغت 500 حالة تتعلق بإلغاء الحجز من جانب واحد ورسوم الإلغاء الباهظة.