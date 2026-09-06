إخلاء سبيل مجدي شطة بكفالة 5 آلاف جنيه في اتهامه بحيازة الآيس في المرج

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قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إخلاء سبيل مطرب المهرجانات مجدي شطة، بكفالة 5 آلاف جنيه في اتهامه بحيازة مخدر الآيس بقصد التعاطي في منطقة المرج.

وكان جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج حبس مطرب المهرجانات مجدي شطة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه حيازة مواد مخدرة في المرج.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مطرب المهرجانات مجدي شطة بحوزته كمية من المخدرات بدائرة منطقة المرج.

وبتفتيش مطرب المهرجانات مجدي شطة، عثر بحوزته على 10 تذاكر من مخدر الآيس، وبمواجهته أمام المقدم محمد المعداوي رئيس مباحث المرج اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد التعاطي.

وأفادت التحريات أن مطرب المهرجانات كان يشتري المواد المخدرة بأحد الشوارع بمنطقة المرج، وقامت الأجهزة الأمنية بضبطه وبحوزته 10 تذاكر من مخدر الآيس، ومبلغ مالي.