انطلاق التمرين البحري السعودي البحريني المختلط في الخليج

انطلقت اليوم مناورات التمرين البحري المختلط (جسر - 20 ) والمسنود (أمواج -4 ) المتزامنين للقوات البحرية الملكية السعودية ممثلة بالأسطول الشرقي بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية والدفاع الجوي الملكي السعودي متمثل بمجموعة الدفاع الجوي الخامسة وسلاح البحرية الملكي البحريني ، وذلك في مياه الخليج.

ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) مساء اليوم الاحد عن قائد التمرين العميد البحري الركن إبراهيم محمد البلوي قوله " أن التمرين المنفذ من القوات البحرية السعودية ممثلة بالأسطول الشرقي مع سلاح البحرية البحريني يهدف إلى التصدي للعمليات الإرهابية للمنشآت البترولية وحماية المياه الإقليمية في الخليج العربي وتعزيز التعاون والتنسيق بين أفرع القوات المسلحة، وتبادل الخبرات القتالية بين القوات المسلحة السعودية والقوات المسلحة في مملكة البحرين ، وتوحيد المفاهيم التكتيكية، وتنفيذ العمليات المشتركة، وتطبيق إجراءات إدارة المعارك البحرية والجوية، وتطبيق إجراءات القيادة والسيطرة".

يذكر أن التمرينين يشتملان على عدد من الفرضيات العسكرية التي ترفع من مستوى الجاهزية القتالية للقوات، والاستفادة القصوى من تطبيق مفهوم العمل المشترك.

وياتي التمرين البحري في وقت تشهد فيه منطقة الخليج توترات على خلفية الهجمات على منشأت ارامكو السعودية التي حملت الرياض وباريس وبرلين ولندن أيران المسؤولية عنها. ولكن ايران نفت ذلك .