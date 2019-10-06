 الأردن يقرر إعفاء التونسيين من الحصول على تأشيرة الدخول - بوابة الشروق
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الأردن يقرر إعفاء التونسيين من الحصول على تأشيرة الدخول

علم الأردن
علم الأردن
أ ش أ
نشر فى : الأحد 6 أكتوبر 2019 - 10:57 ص | آخر تحديث : الأحد 6 أكتوبر 2019 - 10:57 ص


قرر وزير الداخلية الأردني سلامة حماد، اليوم الأحد إعفاء رعايا تونس الراغبين في الدخول إلى أراضي المملكة من الحصول على تأشيرة الدخول بمختلف أنواعها.. ذكرت ذلك وكالة الأنباء الأردنية.

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