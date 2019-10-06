الأردن يقرر إعفاء التونسيين من الحصول على تأشيرة الدخول

الأكثر قراءة
9 أسباب تجعلك تشرب حليب القرفة كل ليلة قبل النوم
عرض فيلم الممر على شاشة التلفزيون المصري يوم 6 أكتوبر
محامي المحلة يروي تفاصيل الاعتداء عليه وتدخل رئيس المباحث لإنقاذه
شاهد.. الصور الأولى لعربات السكة الحديد الجديدة
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟
مؤيدمعارضغير مهتم
النتـائـج
تصويت
قرر وزير الداخلية الأردني سلامة حماد، اليوم الأحد إعفاء رعايا تونس الراغبين في الدخول إلى أراضي المملكة من الحصول على تأشيرة الدخول بمختلف أنواعها.. ذكرت ذلك وكالة الأنباء الأردنية.