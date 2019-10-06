الأردن يقرر إعفاء التونسيين من الحصول على تأشيرة الدخول



قرر وزير الداخلية الأردني سلامة حماد، اليوم الأحد إعفاء رعايا تونس الراغبين في الدخول إلى أراضي المملكة من الحصول على تأشيرة الدخول بمختلف أنواعها.. ذكرت ذلك وكالة الأنباء الأردنية.