مصرع 2 وإصابة 3 بينهم رجلي إطفاء في حريق وسط الإسكندرية

لقي شخصين مصرعهما، وأصيب 3 آخرين بينهم رجلي إطفاء من قوات الحماية المدنية؛ إثر نشوب حريق، مساء السبت، في شقة عبارة عن «مخزن عطور»، كائن في عقار «قديم» مكوَّن من طابق أرضي، و4 طوابق علوية «عمارة الضرائب»، في منطقة المنشية، وسط الإسكندرية.

ووفقًا لمصدر أمني، فإن الضحيتان هما: جابر خليل محمد، 28 عامًا، ومحمد طارق عبداللطيف، 31 عامًا، بينما المصابون هم: صبحي أحمد مخيمر، 45 عامًا، أمين شرطة بالحماية المدنية، مصاب باختناق، وعماد حمدي عبد الستار، 38 عامًا، أمين شرطة بالحماية المدنية، مصاب بحرق من الدرجة الأولى في القدم، ومحمد ثروت فتحي، 40 عامًا، مصاب بجروح في القدم.

وكان مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، اللواء أشرف الجندي، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد تلقيه إشارة من شرطة النجدة وغرفة عمليات حي الجمرك برئاسة المهندسة سحر شعبان، حول اندلاع حريق في مخزن عطور.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ، رفقة 8 سيارات إطفاء تابعين لإدارة الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، والأجهزة التنفيذية، تبين من المعاينة الأولية تصاعد الأدخنة والسنة اللهب من داخل المخزن، حيث قضت النيران على كامل محتوياته، قبل إخماد الحريق، ومنع امتداده لباقي الوحدات والعقارات المجاورة.

كشفت التحريات الأولية التي جرت تحت إشراف رئيس مباحث قسم شرطة المنشية، المقدم خالد شمس، وقام بها معاون مباحث القسم الرائد محمد الساخي، أن الحريق نشب في الطابق الثالث من العقار، نشب بسبب ماس كهربائي.

تم نقل الضحيتان لمشرحة الإسعاف في منطقة كوم الدكة، والمصابين إلى مستشفى رأس التين العام؛ لإسعافهم، وتحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة المنشية، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.