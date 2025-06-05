ماكرون: فرنسا تدرس تشديد الإجراءات ضد إسرائيل

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صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، بأن فرنسا تدرس تشديد الإجراءات ضد إسرائيل.

وبحسب وكالة «معا»، أضاف الرئيس الفرنسي: «المفاوضات مستمرة، وسنقرر في الأيام المقبلة ما إذا كان ينبغي علينا تشديد مواقفنا واتخاذ خطوات ملموسة تجاه إسرائيل».

وتأتي تصريحات ماكرون على خلفية دعوته للاعتراف بدولة فلسطينية.

وأكد ماكرون على ضرورة تشديد الدول الأوروبية مواقفها تجاه إسرائيل، داعيًا إلى الاعتراف بدولة فلسطينية.

وفيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، قال ماكرون آنذاك: «التحرك مطلوب في الساعات أو الأيام القادمة».

وقال مستشار ماكرون لشئون الشرق الأوسط عوفر برونشتاين، الأحد: «في الأسبوع المقبل، بين الخميس والسبت، سيعقد المؤتمر الفرنسي السعودي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفي إطاره ستعترف الدول العربية والإسلامية أيضا بدولة إسرائيل».