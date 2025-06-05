آليات الاحتلال تطلق النار على فلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول لمركز المساعدات قرب جسر وادي غزة

أفادت شبكة «قدس» الإخبارية، مساء الخميس، بأن آليات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه مواطنين فلسطينيين، أثناء تجمعهم لمحاولة الوصول إلى مركز المساعدات قرب جسر وادي غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت «مؤسسة غزة الإنسانية»، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، والمسئولة عن توزيع المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، أنها ستعيد فتح مركزين لتوزيع المساعدات في القطاع اليوم، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» عن المؤسسة.

وأرجأت المؤسسة أمس الأربعاء، إعادة فتح مراكزها في القطاع بعدما أغلقتها، عقب استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على المساعدات خلال الأيام الأخيرة، بينما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الطرق المؤدية إلى هذه المراكز «مناطق قتال».

وكان الدفاع المدني في غزة، قد أفاد بأن ما لا يقل عن 48 شخصًا استشهدوا في ضربات إسرائيلية في أنحاء مختلفة من القطاع أمس الأربعاء، بينهم 14 في جوار مدرسة لإيواء النازحين في خان يونس جنوب القطاع.

ولليوم الـ80 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال حرب الإبادة على قطاع غزة، وارتكاب المجازر بحق المواطنين، حيث استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الخميس، في غارات إسرائيلية متواصلة على القطاع.

ومنذ 18 مارس الجاري، استأنفت إسرائيل حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير 2025، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

ويرتكب الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 180 ألف مواطن بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلًا عن دمار كبير في البنية التحتية والمنازل.