تصادم ووقوع مصابين بحادث مروري على محور أبو زكري في الإسكندرية

شهد طريق محور أبو زكري، بمنطقة القباري، غربي محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، وقوع حادث تصادم بين عدة سيارات، وخلف الحادث إصابات لأشخاص "لم يتضح عددهم بعد" وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء حسن عطية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، وإدارة شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم أمام "بشابر الخير 5"، في نطاق حي غرب.

وبانتقال القول الأمني، رفقة شرطة مرور غرب، وقوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ وفحصه، تبين تصادم عدة سيارات، وحدوث تلفيات في المال العام، مع وقوع إصابات.

ووفقًا لمصدر أمني، تم إزالة أسباب الحادث، وإعادة تسيير الحركة المرورية، وتحرير محضر إداري بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.



