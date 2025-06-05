إيقاف أحمد حسن كوكا بسبب تغطية شعار دعم المثلية

أعلنت لجنة الانضباط التابعة لرابطة الدوري الفرنسي، إيقاف المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، لاعب لوهافر، لمدة أربع مباريات، منها مباراتان مع إيقاف التنفيذ، وذلك بعد قيامه بتغطية شعار دعم المثلية على قميصه خلال مباراة فريقه أمام ستراسبورج يوم 17 مايو الماضي، ضمن الجولة الأخيرة من الموسم.

ووفقًا لما نقلته صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن كوكا استخدم شريطًا لاصقًا لإخفاء الشعار الذي كان جزءًا من حملة أطلقتها الرابطة تحت عنوان "مناهضة رهاب المثلية"، في إطار مبادراتها السنوية لنشر قيم التسامح والمساواة ومكافحة التمييز في الملاعب الفرنسية.

وأوضحت لجنة الانضباط أن العقوبة جاءت بعد الاستماع إلى اللاعب وأخذ موقفه بعين الاعتبار، خاصة رفضه المشاركة في الأنشطة التوعوية المتعلقة بالحملة، والتي تُعد من متطلبات الالتزام باللوائح السلوكية للرابطة.

وهذه ليست السابقة الأولى في الدوري الفرنسي، إذ سبق وأن تم إيقاف لاعب موناكو، المالي محمد كمارا، أربع مباريات بسبب قيامه بتغطية نفس الشعار خلال مباراة لفريقه، وهو ما أثار حينها جدلًا واسعًا حول حدود حرية التعبير داخل الملاعب.

ويأتي هذا القرار ضمن سعي رابطة الدوري الفرنسي إلى تطبيق قوانينها بصرامة، والتأكيد على أهمية احترام الحملات التي تهدف إلى تعزيز التنوع والتصدي لكافة أشكال التمييز، بما في ذلك رهاب المثلية.