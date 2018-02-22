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21 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

محسن عشري
نشر في: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 12:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 12:54 م

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي"، أن إجمالي حركة السفن اليوم 21 سفينة، إذ سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 5 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 3 سفن.

 

وبحسب بيان إعلامي، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وبضائع عامة.

 

وجارِ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

 


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