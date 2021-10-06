الدوما يدين سحب الناتو اعتماد 8 دبلوماسيين روس

أدان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي إجراءت الناتو اليوم الأربعاء بسحب اعتماد ثمانية دبلوماسييين يعملون فى مقره بسبب كونهم ضباط مخابرات غير معلن عنهم، قائلا إن اتهامات التجسس لا أساس لها.

وقال سلوتسكي في موسكو "لم يتم تقديم أي دليل لنا"، مضيفا أنه يتوقع "ردا مناسبا" من وزارة الخارجية الروسية.

وسحب حلف شمال الأطلسى/ناتو/ اعتماد ثمانية دبلوماسيين روس يعملون بمقره فى بروكسل، بسبب" كونهم ضباط مخابرات غير معلن عنهم"، بحسب ما ذكره مسؤول بالحلف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن الحد الأقصى لعدد أفراد وفد موسكو في الناتو سينخفض بذلك إلى النصف من 20 إلى 10 أفراد بسبب الاشتباه في قيامهم بالتجسس.

وقال المسؤول في بيان مكتوب "سياسة الناتو إزاء روسيا لا تزال ثابتة.. لقد قمنا بتقوية ردعنا ودفاعنا ردا على الأعمال العدائية لروسيا، وفي الوقت نفسه، لازلنا منفتحين لإجراء حوار هادف".

وقال المصدر إن هذه الخطوة ستدخل حيز التنفيذ بنهاية الشهر، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل عن كيفية ظهور تلك المزاعم.

وكان حلف الناتو قد اتخذ خطوة مماثلة في عام 2018 حيث طرد 7 دبلوماسيين ردا على هجوم بغاز أعصاب في مدينة سالزبوري البريطانية استهدف عميلا روسيا سابقا وابنته. كما رفض ثلاثة طلبات اعتماد مفتوح، وقلص حجم الوفد إلى 20 موظفًا.

وتنفي موسكو المسؤولية عن هجوم سالزبوري.