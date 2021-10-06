الولايات المتحدة تحث الصين على وقف الإجراءات الاستفزازية تجاه تايوان

وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إجراءات الصين الأخيرة حول تايوان بأنها "استفزازية ومزعزعة للاستقرار" ة، وحث القادة في بكين على التوقف عن مثل هذا السلوك خوفًا من سوء حسابات.

وقال بلينكن في مقابلة في باريس مع تلفزيون وكالة بلومبرج للأنباء: "الإجراءات التي رأيناها من جانب الصين استفزازية، ومن المحتمل أن تزعزع الاستقرار". مضيفا "ما آمله هو أن تتوقف هذه الإجراءات لأن هناك دائما احتمالا لحدوث سوء حسابات، وسوء التواصل وهذا أمر خطير."

وصعدت الصين من حدة التوتر حول تايوان في الأسابيع الأخيرة، وأرسلت عشرات الطائرات الحربية إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة. في نفس الوقت، تجري الولايات المتحدة وعدة دول حليفة، بما في ذلك اليابان والمملكة المتحدة، مناورات بحرية في المياه القريبة.